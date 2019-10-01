تقرير رسمي يكشف ارتفاع إيرادات السياحة في مصر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار في العام المالي المنتهى في يوليو/ تموز الماضي.

وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018، بحسب موقع صحيفة "المال" المصرية.

وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات الكلي حقق عجزا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /2019 مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأكد التقرير على أن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، لافتا إلى أن العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن ميزان المعاملات الجاري حقق عجزًا بقيمة 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 6 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه .

وحقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في العام المالب 2018/2019 مقابل 22 مليار مليار دولار في العام المالي 2017/2018 .

وكشفت البيانات كذلك عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقابل نحو 26.39 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار.