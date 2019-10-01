550 جهاز بصمة و430 كاميرا لمراقبة عمال كهرباء الكويت

تسعى وزارة الكهرباء الكويتية لتركيب 550 جهازا للبصمة و430 كاميرا في 205 مواقع، تتوزع على مختلف قطاعات ومنشآت وزارة الكهرباء الكويتية لتغطية عدد الموظفين لديها البالغ 20.864 شخصا.

وأشارت مصادر في وزارة الكهرباء إلى أن قطاع التدريب والتخطيط في الوزارة طرح مناقصة لتوسعة وصيانة وتطوير واستكمال تزويد أعمال البصمة الحالي، من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقا لصحيفة "الأنباء الكويتية".

وبحسب الصحيفة، تم تحديد الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني كآخر موعد لتقديم العروض من قبل الشركات الراغبة في المنافسة.

وأضاف المصدر للصحيفة إلى أنه تم تحديد المواصفات الفنية والكميات المطلوبة والتي تضمنت: "المواقع وعددها 205 مواقع في جميع المناطق إضافة إلى عدد من موظفي الوزارة والبالغ طبقا لجدول الوزارة 20864 موظفا، إضافة إلى عدد الأجهزة المكونة من 550 قارئ بصمة و430 كاميرا و280 خزانة معلومات وبيانات و300 سويتش"

وألزمت الوزارة، وفق المصدر، المقاول الذي سيفوز بالمناقصة، أن ينفذ أعمال التوريد والتركيب في مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

ويأتي تنفيذ المناقصة، بحسب الصحيفة، في إطار سعي الوزارة لتنفيذ قرارات ولوائح الخدمات المدنية المعمول بها لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين في الجهات العامة، لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع.