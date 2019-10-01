عملية لسلاح الجو السلطاني العماني بين دولتين لإنقاذ مواطنة

أعلنت وسائل إعلام عمانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني قامت بتنفيذ عملية إجلاء طبي لمواطنة بعد تعرضها لظروف صحية طارئة.

وذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أن سلاح الجو العماني قام بنقل مريضة، ليل الأمس الاثنين، من الإمارات العربية المتحدة وتحديدا من مستشفى مدينة "خورفكان" بإمارة الشارقة الإماراتية إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج الكامل.

يذكر أن وزارة الدفاع في سلطنة عمان وقوات السلطان المسلحة، تقدم الخدمات الإنسانية للمواطنين، جنباً إلى جنب، مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

ويمتلك سلاح الجو السلطاني العماني العديد من الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية التي تستخدم في أوقات السلم في مهمات إنسانية.