أول تعليق من قطر على مبادرة الأمن الإقليمي التي اقترحها الرئيس الإيراني

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، على مبادرة الأمن الإقليمي التي اقترحها الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

وقالت الخاطر في مقابلة مع موقع "المونيتور": "فيما يتعلق بالمبادرة نفسها فإننا اطلعنا عليها مثل الجميع، ولا يزال الحديث مبكرا عن مبادرة شاملة".

"ومع ذلك، ما نأخذه من المبادرة وجود استعداد ما نأمل أن يبنى على أساسه موقف إيجابي من إيران في إجراء محادثات إيجابية، وهو أمر يجب الحديث فيه عن الولايات المتحدة أيضاً في هذه الحالة؛ لأن الولايات المتحدة، على الرغم من كل ما حدث تبدو بشكل عام، مستعدة لقبول المشاركة في المفاوضات مع إيران في الوقت ذاته إذا ما أرادت طهران ذلك" على حد قولها.

وتابعت: "بالنسبة لنا في المنطقة، ليس فقط في قطر - ولكن في بلدان أخرى في المنطقة لا ترغب في رؤية مواجهة عسكرية - سنظل على استعداد لتسهيل أي عملية، وبالطبع، ينبغي للأطراف أن تنخرط في مثل هذه العملية، من أجل إلغاء تصعيد التوتر في المشهد الخليجي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إنشاء "تحالف الأمل" للسلام بين إيران ودول الجوار في الخليج لتأمين حرية الملاحة وسلامة إمدادات النفط في الخليج.

وأضاف روحاني في كلمته، أن المبادرة التي تحمل اسم مبادرة "هرمز للسلام" تشمل دول الجوار في منطقة الخليج، في إشارة إلى السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، موضحًا أن التحالف يهدف إلى تحقيق السلام وتأكيد العلاقات الودية بين دول الخليج، على حد وصفه، بما يضمن حرية الملاحة في الخليج وحرية التنقل وتأمين إمدادات النفط.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن هذا التحالف سيلتزم بكافة القوانين والأعراف التي تقرها الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بما يضمن سيادة الدول المشاركة فيه وعدم الاعتداء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتا إلى أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيعلن لاحقًا تفاصيل هذا التحالف.

واعتبر حسن روحاني أن "الأمن والسلام وحرية الملاحة في الخليج لن يتحقق إلا من خلال مشاركة دول المنطقة"، دون أي تدخل من القوى الأجنبية، في إشارة إلى القوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في منطقة الخليج.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، إنشاء تحالف عسكري لتأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج، بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات، خلال الأسابيع الماضية، فيما تتهم المملكة العربية السعودية إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو.