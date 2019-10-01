رسميا "التموين المصرية" تعيد 1.8 مليون شخص إلى نظام البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين المصرية إعادة 1.8 مليون شخص إلى نظام البطاقات التموينية منذ فبراير بعد خفض في وقت سابق.