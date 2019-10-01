إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق البيرة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت قرب حاجز بيت ايل شرق مدينة البيرة.

رام الله - سبوتنيك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجها ميدانيا.

وقمع الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين بالغاز المسيل للدموع حيث تظاهر عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت صوب حاجز بيت ايل دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

واشتبك الطلبة بالحجارة مع الجيش الإسرائيلي الذي رد عليهم بإمطارهم بالغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة.

وأغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز أمام حركة المركبات حيث يعتبر معبرا رابطا بين مدينة رام الله وشمال وجنوب الضفة الغربية.

في سياق متصل اعتصم عشرات النشطاء الفلسطينيين في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة تنديدا بما وصفوه بتقاعس الصليب الأحمر في الدفاع عن الأسير سامر العربيد الذي وصفت حالته الصحية بالخطيرة بعد الاعتداء عليه في مراكز التحقيق الإسرائيلية جراء اتهامه بتنفيذ عملية عين بوبين غرب رام الله التي أدت لمقتل مستوطنة إسرائيلية الشهر المنصرم وإصابة والدها وشقيقها.