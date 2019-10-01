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18:52 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

    محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    قال شاهد من "رويترز" إن محكمة تونسية رفضت اليوم الثلاثاء استئنافا قدمه المرشح الرئاسي نبيل القروي سعيا للإفراج عنه من الاحتجاز لحين صدور حكم في محاكمته بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال وهو ما ينكره.

    المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس نبيل القروي
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    القروي يهدد مجددا قبل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية
    احتل القروي المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وسيتنافس في جولة الإعادة ضد أستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن قالت مفوضية الانتخابات التونسية إنه قد يقف في انتظار صدور حكم.

    ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاسئناف بتونس العاصمة مساء اليوم الثلاثاء مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع، بحسب المتحدث باسم القروي حاتم المليكي.

    واعتبر المليكي أن هناك "أجندة سياسية تقف وراء عدم الإفراج عن القروي بهدف تقليص حظوظ حزب قلب تونس في الفوز بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري والتأثير على إرادة الناخبين" على حد ما قاله في تصريح خاص لـ"سبوتنيك".

    يذكر أن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية قد تم إيقافه في 23 اأسطس/ آب 2019  بسبب قضايا تتغلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وقد تحصل القروي في الدور الأول على 15،58 من الأصوات مما أهله إلى المرور إلى الدور الثاني للانتخابات الذي ستجرى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تونس
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