الحكومة العراقية تعرب عن أسفها لما رافق احتجاجات بغداد من أعمال عنف

أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لما رافق احتجاجات بغداد من أعمال عنف، مشيرة إلى أن السبب فيها هو مثيري الشغب، بهدف إسقاط المحتوى الحقيقي لمطالب المتظاهرين.