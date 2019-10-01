صورة جديدة تجمع خامنئي ونصر الله

نشر موقع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، صورة جديدة تجمع آية الله علي خامنئي بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

أجرت مجلة "مسير"، التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، حوارا مع الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، ونشرته مرفقاً بفيديو كامل للمقابلة إضافة لصورة تُنشر للمرّة الأولى، يظهر فيها نصرالله إلى جانب الإمام الخامنئي.

وسبق أن نشر مكتب خامنئي، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد الإيراني بقائد "فيلق القدس"، الجنرال قاسم سليماني، ونصر الله.

The untold facts of a victorious Resistance



The full text of the interview with Sayyid Hassan Nasrallahhttps://t.co/0lrwSrWeKd pic.twitter.com/1diH0D0i12 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 1, 2019

ونشرت الصورة، على غلاف العدد الأول من موقع قائد الثورة في إيران، للمرة الأولى.

ولم يوضح الموقع الرسمي، متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.

وأجرت المجلة حوارا خاصا في عددها مع حسن نصر الله، قالت إنه استمر خمس ساعات، شرح فيه طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشد الإيراني وتأثيره ودوره في مختلف الفترات، بما فيها الأوضاع الإقليمية الحساسة.

#بالصورة



وسائل اعلام ايرانية تنشر صورةً للقاء جرى مؤخراً بين الإمام #الخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصر_الله وقائد قوة القدس اللواء قاسم #سليماني.#إيران pic.twitter.com/pkCcwlJdWs — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) September 25, 2019

كما تنشر أول حوار مفصل مع قاسم سليماني منذ توليه قيادة فيلق القدس، بحسب وصف المجلة، التي قالت إنه كشف خفايا وقضايا حرب الـ33 يوما بين إسرائيل وحزب الله في يوليو/ تموز 2006، وتأثيرها على الهندسة الجديدة للمنطقة، إضافة إلى ذكريات من قائد ميداني في الحرب، دون أن تكشف عن هويته.