محمود عباس يبعث رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز

بعث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة شكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

جاءت رسالة الرئيس أبو مازن تقديرا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني؛ بحسب وكالة "وفا".

إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عاليا مواقفكم الثابتة، ودوركم الهام تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها.

وأكد أبو مازن أن مواقف المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت، عظيمة وتاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني "عن أمله بتلبية الأشقاء في المملكة دعوة الاتحاد الفلسطيني للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحقيقا لرغبة كل الفلسطينيين، حتى لا يحرم منتخبنا الفلسطيني من ملعبه البيتي واللعب على أرضه وبين جمهوره، أسوة بالدول الأخرى، وهو الأمر الذي ينسجم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفي ختام الرسالة، تمنى الرئيس الفلسطيني للعاهل السعودي موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعبين الفلسطيني والسعودي والبلدين مزيدا من التطور والنماء.