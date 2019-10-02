اليمن.. الحوثي: مستعدون للتشاور مع كندا بشأن مدرعاتها المحروقة

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، ساخرا على تدمير مقاتلي الجماعة مدرعات كندية تابعة للجيش السعودي خلال عمليات شنتها شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حاضرون للتشاور مع كندا فيما يخص المدرعات وبالأخص المحروقة".

واشترط الحوثي، للتشاور مع كندا "إذا اعترفت بانتهاك القوانين وصححت موقفها تجاه الشعب اليمني".

حاضرين للتشاور مع كندا

فيما يخص المدرعات وبالاخص المحروقة

إذا اعترفت بانتهاك القوانين

وصححت موقفها تجاه الشعب اليمني



( صحيفة أوتاوا سيتيزن الكندية)

القوات السعودية تقاتل بعتاد عسكري لم تدفع قيمته لكندا حتى الآن والمقاتلين اليمنيين استولوا على المركبات https://t.co/19evMAk8yk — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 1, 2019

وكانت صحيفة "أوتاوا سيتزن" الكندية، قالت: "إن السعودية مدينةٌ لكندا بمبلغ مليار دولار، قيمة مركبات خفيفة تعد جوهرة أسطول المركبات المدرعة التابع للقوات العسكرية الكندية".