اليمن.. الحوثي: مستعدون للتشاور مع كندا بشأن مدرعاتها المحروقة

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حاضرون للتشاور مع كندا فيما يخص المدرعات وبالأخص المحروقة".
واشترط الحوثي، للتشاور مع كندا "إذا اعترفت بانتهاك القوانين وصححت موقفها تجاه الشعب اليمني".
حاضرين للتشاور مع كندا— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 1, 2019
فيما يخص المدرعات وبالاخص المحروقة
إذا اعترفت بانتهاك القوانين
وصححت موقفها تجاه الشعب اليمني
( صحيفة أوتاوا سيتيزن الكندية)
القوات السعودية تقاتل بعتاد عسكري لم تدفع قيمته لكندا حتى الآن والمقاتلين اليمنيين استولوا على المركبات https://t.co/19evMAk8yk
وكانت صحيفة "أوتاوا سيتزن" الكندية، قالت: "إن السعودية مدينةٌ لكندا بمبلغ مليار دولار، قيمة مركبات خفيفة تعد جوهرة أسطول المركبات المدرعة التابع للقوات العسكرية الكندية".
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