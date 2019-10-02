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    هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019

    بالفيديو... أمطار مبكرة تغمر السعودية

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    العالم العربي
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    استقبلت المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، أمطارًا مبكرة، حيث شهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات بتهامة.

    وغمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر، الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات، وفقا لموقع "سبق" السعودي.

    وشهدت محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على آثارها بعض الأودية، فيما تواصلت الأمطار في الساعات الماضية على القرى الداخلية من المحافظة.

    يُذكر أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة ما زالت تشهد هطول أمطار متوسطة على القرى الداخلية.

    وأكد خبير في الأرصاد الجوية، أن رطوبة الإعصار السابق "هيكا" الذي أثر على عمان رمى رطوبته إلى اليمن والسعودية، وتستفيد من هذه الرطوبة شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحلها بأمطار غزيرة. ومن المتوقع جريان السيول وتساقط البرد، وفقا لموقع "العربية".

    وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة ومكة، بينما تشهد مناطق الرياض وحائل رياح نشطة وسحب رعدية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أمطار السعودية
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