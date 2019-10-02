بعد "فاجعة القصر"... الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ"تأثر"

وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".
تعزية الامير #محمد_بن_نايف في #عبدالعزيز__بداح_الفغم— بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) October 1, 2019
جزاكم الله خير سمو الامير pic.twitter.com/UJ7IdhEdJs
.#محمد_بن_نايف |— منيره الحربي (@moneraalharbi) October 1, 2019
الأمير محمد بن نايف حفظه الله أثناء تقديمه واجب العزاء
مساء اليوم لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله
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ويظهر متأثراً أثناء حديثه وثناءه عليه وعلى جهوده
في خدمة دينه ووطنه قائلاً : كان صلب !💔 pic.twitter.com/PNOazFFYxI
وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.
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