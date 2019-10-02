بعد "فاجعة القصر"... الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ"تأثر"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، عن عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل على يد صديقه مطلع الأسبوع الجاري.

وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".

تعزية الامير #محمد_بن_نايف في #عبدالعزيز__بداح_الفغم

جزاكم الله خير سمو الامير pic.twitter.com/UJ7IdhEdJs — بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) October 1, 2019

.#محمد_بن_نايف |

الأمير محمد بن نايف حفظه الله أثناء تقديمه واجب العزاء

مساء اليوم لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله

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ويظهر متأثراً أثناء حديثه وثناءه عليه وعلى جهوده

في خدمة دينه ووطنه قائلاً : كان صلب !💔 pic.twitter.com/PNOazFFYxI — منيره الحربي (@moneraalharbi) October 1, 2019

​​وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.