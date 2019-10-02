بالفيديو... أكبر طائرة ركاب في العالم تهبط في مطار القاهرة

هبطت أكبر طائرة ركاب في العالم في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وهي تابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن الطائرة من طراز إيرباص 380، والتي تسع أكثر من 800 راكب، استعدادا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة القادمة من دبي إلي مطار القاهرة.

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار القاهرة هذا الطراز من الطائرات، حيث هبطت A380 لأكثر من مرة، كان آخرها في يوليو/تموز الماضي، خلال فترة البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر.