القوات العراقية تدمر 9 أوكار لـ"داعش" في سلسلة جبلية... صور

دمرت الأجهزة الأمنية العراقية، في عملية نوعية لها، اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر، مجموعة من أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة جبال تربط ثلاث محافظات شمالي وشرقي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة العمليات الخاصة الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تواصل عمليات التفتيش، والمداهمة لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي( المحظور في روسيا)، في "منطقة جبال حمرين"، شمالي البلاد.

وأضافت الخلية أن العمليات أسفرت عن تدمير 9 أوكار للإرهابيين، فضلا عن تدمير جميع المعدات والأعتدة المختلفة الموجودة بداخلها.

© Sputnik . Iraqi security services الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق

يذكر أن سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، في شمال، وشرق البلاد، تعتبر من أبرز المناطق التي اتخذها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي من خلال أوكار حفرها في الجبال منطلقا منها في وقت سابق لشن هجمات على القوات العراقية.

© Sputnik . Iraqi security services الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المراحل الخمس من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد 7 يوليو/تموز الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق © Sputnik . Iraqi security services

الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق © Sputnik . Iraqi security services

الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق © Sputnik . Iraqi security services

الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق © Sputnik . Iraqi security services 1 / 4 © Sputnik . Iraqi security services الأجهزة الأمنية العراقية في منطقة جبال حمرين شمال العراق

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.