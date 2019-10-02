السعودية تسحب أكثر من 93 ألف سيارة من السوق... ماذا يحدث

أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة من "جنرال موتورز"، بسبب خلل في نظام برمجة الفرامل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "دعت وزارة التجارة ملاك المركبات إلى التحقق من موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة، لإجراء التحديثات اللازمة مجانا".

وأوضحت "واس"، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن "طرز السيارات التي استدعتها هي "جي إم سي" من فئتي "سييرا" و"يويكون"، وسيارات "شيفروليه" من فئات "تاهو" و"سوبربان" و"سيلفرادو"، وسيارات "كاديلاك" من فئة "إسكيليد"."

#التجارة تستدعي أكثر من 93 ألف سيارة "جنرال موتورز" لخلل في برمجة الفرامل وتدعو مُلاّك المركبات إلى التحقق من موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.#واس pic.twitter.com/6J0dgK3Vxn — واس (@spagov) October 1, 2019

واستدعت الوزارة أكثر من 37 ألف مركبة من نوع "شيفروليه" فئة "تاهو"، بسبب خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل، كما استدعت الوزارة، أكثر من 26 ألف سيارة من نوع "جي إم سي يوكون"، وأكثر من 10 آلاف سيارة من نوع "جي إم سي سييرا"، وأكثر من 4 آلاف "شيفروليه سيلفرادو".