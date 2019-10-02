بالفيديو... مصر تعلن بناء 9 مدن جديدة في الصعيد

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عاصم الجزار، أن "وزارة الإسكان، تنفذ حاليا بناء 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالي 4.5 مليون نسمة".

وأوضح الوزير، في بيان له، أن "المدن تحتوي على مناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث أن حوالي 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فدانا"، موضحا أن "إجمالي المشروعات الاستثمارية في مجالات الإسكان والمياه والصرف بتلك المدن بلغت حتى الآن 11 مليار جنيه".

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكي الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر- غرب أسيوط - غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتي (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، ويجري حاليا تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بنى مزار الجديدة)، ويتم حاليا الانتهاء من إعداد المخططات للبدء في تنفيذ المشروعات المختلفة بها.