على وقع التظاهرات... رئيس وزراء العراق يرأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني

وذكرت قناة العراقية الرسمية أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها "ساحة التحرير"، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.

وارتفعت حصيلة ضحايا قمع التظاهرات في العاصمة بغداد، ومدن وسط، وجنوب العراق، اليوم الأربعاء، إلى نحو 300 شخص ما بين قتيل، ومصاب، ومعتقل، أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه التظاهرات، التي انطلقت في محافظات البصرة، وذي قار، ومدن أخرى، إضافة إلى العاصمة بغداد، بعد أيام من التحشيد لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الغضب الشعبي ضد تجميد مهام رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وإحالته إلى أمرة وزارة الدفاع بأمر من رئيس الحكومة.