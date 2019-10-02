إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، اليوم الأربعاء، نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وعقد بفون مؤتمرا صحفيا اليوم أعلن فيه فوز المرشحين المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، الموقوف في السجن في هذا الدور، وبالتالي مرورهما إلى جولة الإعادة التي ستجرى في تونس يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. كما تعقد في الخارج خلال أيام 11 و12 و13من نفس الشهر.

وأشار رئيس الهيئة الى أن الحملة الانتخابيّة ستنطلق بداية من يوم غد الخميس.

وجدير بالذكر أن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر/ أيلول 2019 أفضى إلى تصدر الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيّد النتائج بنسبة 18.4% من الأصوات وتلاه رجل الأعمال المحتجز في قضايا فساد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة 15.58%.

وفيما يتعلق بوضعية المرشح الموقوف بالسجن نبيل القروي، شدد رئيس هيئة الانتخابات على أن الهيئة بذلت كل جهودها من أجل تكريس مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين وطالبت في أكثر من مرة تمكين القروي من إجراء لقاءات صحفية و التواصل مع الاعلام.

وأكد أن المسألة بيد القضاء، مشددا على احترام الهيئة لاستقلال القضاء واحترامها لقرارته.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد أعلنت، قبل أيام، رفض جميع مطالب استئناف الطعون التي تقدم بها خمسة مرشحين ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة، عماد الغابري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الجلسة العامة قررت رفض جميع مطالب استئناف الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المقدمة من سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي.

وعلى أثر رفض هذه الطعون من المنتظر أن تعلن اليوم أو غدا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية ليتم الإعلان عن الموعد الرسمي لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الذي من المفترض أن يكون يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق.