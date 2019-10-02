شاهد... أصدقاء خاشقجي يقفون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول لحظة دخوله الأخير

انضم جيف بيزوس، صاحب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى نشطاء وأصدقاء الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، في الذكرى السنوية الأولى لوفاته البشعة.

وبحسب "أسوشيتد برس" بدأ النصب التذكاري بعد الساعة 1:14 بعد الظهر. (1014 بتوقيت غرينتش) – وهو الوقت الذي دخل فيه خاشقجي إلى القنصلية قبل عام، للحصول على الوثائق اللازمة له ليتزوج من خطيبته التركية، التي كانت تنتظره في الخارج. لكنه لم يخرج أبدا

خلال الحفل، دعا النشطاء إلى إجراء تحقيق شامل للأمم المتحدة في جريمة القتل، والعمل لضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة القتل من العقاب.

وامتدح بيزوس، وهو أيضًا مؤسس شركة "أمازون"، خطيبة خاشقجي، خديجة جانكيز، التي كانت تسير في الشارع خارج القنصلية السعودية لساعات في انتظار ظهوره من جديد.

© REUTERS / UMIT BEKTAS خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في أثناء حضورهما احتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في إسطنبول

وقال بيزوس: "لا ينبغي لأحد أن يتحمل ما فعلته". "عليك أن تعرفي أنك في قلوبنا. نحن هنا وأنت لست وحدك".

وكشف المشاركون لاحقًا عن نصب تذكاري لخاشقجي، الذي عرف بانتقاده للحكومة السعودية.

© REUTERS / UMIT BEKTAS خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في أثناء حضورهما احتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في إسطنبول

وتسود عدة أسئلة منذ عام من مقتله، بما في ذلك مكان جثته، والمسؤولية المحتملة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقول المملكة العربية السعودية إنها تحاكم 11 شخصًا بتهمة القتل، لكن لم يتم الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل حول القضية.

© REUTERS / UMIT BEKTAS ضابط شرطة من القوات الخاصة يؤمن الموقع خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول

وفي غضون ذلك، قال الأمير محمد في مقابلة معه هذا الأسبوع إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية القتل لكنه نفى أنه أمر بذلك.