توجيه عاجل من وزير الدفاع العراقي بعد اشتعال المظاهرات

وجه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة.