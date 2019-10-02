"أنصار الله" تتوعد التحالف بـ"ضربات لا محدودة"

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التحضير لضربات لا محدودة في حال لم يجنح التحالف بقيادة السعودية إلى الحوار.

القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عن المجلس السياسي الأعلى، مساء اليوم الأربعاء "هناك تحضيرات واسعة لضربات لا محدودة وبالغة الأثر ستكون كفيلة بهزيمة العدوان إذا لم يجنح للسلام والحوار".

وأضاف المجلس السياسي الأعلى للحوثيين "ما يعلن ليس سوى جزء بسيط من العمليات العسكرية التي تنفذ في عمق تحالف العدوان"، متابعا "عملية نصر من الله واستهداف منشأة أرامكو ليست سوى رأس الجليد لردع العدوان وإيقافه".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.