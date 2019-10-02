الكويت تعلن عن تطورات جديدة في أزمة المنطقة الحدودية مع العراق

أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي ،خالد الفاضل، توقيع اتفاقية بين الكويت والعراق واختيار مستشار للنظر في عملية استخراج النفط في الحقوط المشتركة

وقال الفاضل في تصريح صحفي ، اليوم الأربعاء" إنه تم توقيع اتفاقية بين البلدين القيقين واختيار مستشار، والدراسة لا تزال قائمة والكويت بانتظار نتائج تلك الدراسة لعقد جلسات للنظر في عملية استخراج النفط في الحقول المشتركة".

وعن الجديد في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد ان طلبت الكويت في ردها على مذكرة العراق الجلوس لحل القضية، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله: منذ عام 2005 ونحن نطلب من الاشقاء في العراق حسم ما يتعلق بالحدود البحرية ما بعد النقطة 162 وبكل اسف لم نحصل على اي تجاوب ولكن لدينا امل كبير في ان نجلس في يوم من الايام مع اشقائنا في العراق لحسم ترسيم ما بعد النقطة 162.

وأثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة "فشت العيج" البحرية احتجاج العراق، بينما أكدت الكويت أن بناءها "حق سيادي" للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.

و"فيشت العيج" هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين؛ حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.