الجيش الليبي يعلن مقتل 43 إرهابيا خلال غارات لـ"أفريكوم" جنوب البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية للقيادة العسكرية في إفريقيا أفريكوم قامت بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وقتل خلالها 43 مسلحا جنوب البلاد.

بنغازي – سبوتنيك. وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي شرق البلاد بأن "قتل 43 إرهابيا في أربعة ضربات لقوات الأفريكوم على مواقع لتنظيم الدولة داعش في ضواحي مرزق وقرب قلعة مرزق وفي محيط مطار سبها. وهوائي 80 في الصحراء القاحلة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى أن "وحدات الجيش الوطني الليبي وقوى المساندة له من السلاح الجو الليبي قتلت 26 مرتزق وإرهابي في ضواحي مدينة مرزق جنوب غرب البلاد بعد هروبهم عقب قصف الإفريكوم بالإضافة إلى غارة جوية على مقر مليشيات النواصي في العاصمة طرابلس".

وأوضح المسماري أن "الجيش الوطني الليبي يؤكد انه لن يوقف عملياته العسكرية التي تستهدف التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية في كل ربوع ليبيا".

يذكر أن القيادة الأمريكية في إفريقيا (الإفريكوم) نفذت أربعة غارات جوية من نوعها في جنوب غرب ليبيا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، حيث سبق أن أعلنت أفريكوم عن تنفيذ غارتين في محيط مدينة مرزق جنوب غرب البلاد وآخرتين في جنوب غرب ليبيا دون أن تحدد المواقع المستهدفة.