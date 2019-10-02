الجيش الليبي يعلن مقتل 43 إرهابيا خلال غارات لـ"أفريكوم" جنوب البلاد

بنغازي – سبوتنيك. وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي شرق البلاد بأن "قتل 43 إرهابيا في أربعة ضربات لقوات الأفريكوم على مواقع لتنظيم الدولة داعش في ضواحي مرزق وقرب قلعة مرزق وفي محيط مطار سبها. وهوائي 80 في الصحراء القاحلة".
وأوضح المسماري أن "الجيش الوطني الليبي يؤكد انه لن يوقف عملياته العسكرية التي تستهدف التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية في كل ربوع ليبيا".
يذكر أن القيادة الأمريكية في إفريقيا (الإفريكوم) نفذت أربعة غارات جوية من نوعها في جنوب غرب ليبيا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، حيث سبق أن أعلنت أفريكوم عن تنفيذ غارتين في محيط مدينة مرزق جنوب غرب البلاد وآخرتين في جنوب غرب ليبيا دون أن تحدد المواقع المستهدفة.
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