رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر التجوال في بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الوزراء قوله: إن "حظر التجول سيبقى ساريا حتى إصدار إشعار آخر بإلغائه".

وأضاف في البيان أنه سيجري "استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وعجلات الإسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجوال".

وجاء في البيان أنه سيتم أيضا "استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجوال".

عبد المهدي: استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والاسالة من قرار حظر الت-https://t.co/Ys7AnmFSlLعبد_المهدي:_استثناء_العاملين_في_الدوائر_الخدمية_كالمستشفيات_ودوائر_الكهرباء_والاسالة_من_قرار_حظر_التجوال — واع (@INA__NEWS) October 2, 2019

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن: "قوات الأمن العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد، فضلا عن عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء".

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.