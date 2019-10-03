مصر تبحث موقف فيضان النيل في العام المائي الحالي

وأكدت اللجنة أن "معدل الأمطار خلال سبتمبر على المنابع أعلى من المتوسط، وهو ما يبشر بإيراد أعلى من المتوسط".
وتطرقت مناقشات اللجنة إلى إجراءات إدارة موسم السيول للعام الحالي، حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية، وأثر هذه الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول فضلا عن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها، في ضوء التوسع في استخدام أنظمة التنبؤ.
واستعرضت اللجنة موقف إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة، ومنها تطهير المصارف لا سيما تلك التي تستقبل مخرات السيول، فضلا عن مراجعة جاهزية مراكز الطوارئ للتعاون مع القطاعات المعنية، وكذلك جاهزية المحطات وجسور المصارف لاستيعاب زيادات مناسيب المياه، نتيجة الأمطار والسيول أو التعرض لطقس سيئ، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية المحطات الحرجة في غرب الدلتا مثل (المكس - الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – إدكو).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)