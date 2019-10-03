"إعفاء تركي آل الشيخ" يتصدر "تويتر" في السعودية

الوسم برز بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه، وعلى وسم حمل اسم "إعفاء تركي الشيخ"، في حين قام آل الشيخ بإعادة نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر".
موسم الرياض🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/qSWoYeXYPv— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 1, 2019
وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".
#اعفاء_تركي_الشيخ بيبقى شامخ رافع الهامة على اعداء السعادة والمندسين من شلة عزمي بشارة pic.twitter.com/b9FDJNhN6i— ياسر بن قاسم (@abobader2012) October 3, 2019
سمو بالرحمن ونبدأ .. همتكم يا مخلصين. #اعفاء_تركي_الشيخ— منيره بنت محمد بن فهد الثنيان (@MThonyan) October 3, 2019
#اعفاء_تركي_الشيخ دايم الناجح محارب ياملا العز تركي ال شيخ واصل وحنا معك الذباب مايتركون حركاتهم 😂 حتي المشاريع الترفيه يحسدونك عليها pic.twitter.com/fvZPZQi8CO— مجيدوو (@1B8PitGEcpFu6Vs) October 3, 2019
وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.
ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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