"إعفاء تركي آل الشيخ" يتصدر "تويتر" في السعودية

برز وسم "إعفاء تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بين أبرز الأوسمة المتداولة في المملكة، صباح اليوم الخميس.

الوسم برز بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه، وعلى وسم حمل اسم "إعفاء تركي الشيخ"، في حين قام آل الشيخ بإعادة نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر".

​وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".

#اعفاء_تركي_الشيخ بيبقى شامخ رافع الهامة على اعداء السعادة والمندسين من شلة عزمي بشارة pic.twitter.com/b9FDJNhN6i — ياسر بن قاسم (@abobader2012) October 3, 2019

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سمو بالرحمن ونبدأ .. همتكم يا مخلصين. #اعفاء_تركي_الشيخ — منيره بنت محمد بن فهد الثنيان (@MThonyan) October 3, 2019

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#اعفاء_تركي_الشيخ دايم الناجح محارب ياملا العز تركي ال شيخ واصل وحنا معك الذباب مايتركون حركاتهم 😂 حتي المشاريع الترفيه يحسدونك عليها pic.twitter.com/fvZPZQi8CO — مجيدوو (@1B8PitGEcpFu6Vs) October 3, 2019

​وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.