وزير الطاقة السعودي يكشف عن تحد جديد بعد هجمات أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده طوت صفحة الهجمات على "أرامكو"، وأن أمامهم تحديات جديدة.

وأشار الوزير خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، المنعقد حاليا في موسكو، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة، إلى أن المملكة أمامها تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو".

#РЭН2019 #пленарная_сессия_энергосвязи

Абдулазиз бен Салман: «Сейчас объемы добычи стабилизировались, к концу ноября вернемся на прежние уровни. Мы взяли на себя такие обязательства и выполним их» pic.twitter.com/JQE0sT23nk — Минэнерго России (@MinenergoGov) October 3, 2019

​وانطلقت في العاصمة موسكو، أمس الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي ستستمر حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات، باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.

وأكد الأمير السعودي أن "السعودية استطاعت استعادة مستوى الإنتاج بشكل كامل بعد الهجمات التي استهدفت منشأتين لـ"أرامكو" في شرق المملكة".

وتابع: "الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا".