Widgets Magazine
تسجيل
15:02 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019

    تونس... الشباب يعود إلى واجهة السياسة عبر بوابة التشريعيات

    MARIEM GHADERA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تتجه الأنظار في تونس إلى تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر، موعد إجراء الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء جدد للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة للخمس السنوات المقبلة.

    1572 قائمة مرشحة لخوض غمار الانتخابات التشريعية بين مستقلة وحزبية وائتلافية، اللافت فيها للنظر تسجيل نسبة هامة من الشباب على رأس بعض القائمات خلافا لما تم تسجيله في انتخابات 2014 و 2011، وهو ما يدفع للتساؤل حول مدى تفعيل دور الشباب في بناء الحياة السياسية في تونس و ما هي  الانتظارات من وصوله إلى مواقع القرار؟.

    عصام السلامي شاب من محافظة جندوبة شمالي البلاد يترأس قائمة انتخابية مستقلة تحمل اسم"وطن عادل" أوضح في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الانتخابات البلدية كانت المنعرج في عودة الشباب إلى العمل السياسي بعد عزوف امتد لسنوات و قد تجسد ذلك من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالترشح أو  بالتصويت بكثافة إذ أن الحاصل على المرتبة الأولى في الدور الأول من هذه الانتخابات قيس سعيد حظي بنسبة فاقت 45 بالمائة من جملة الأصوات المتحصل عليها كانت من طلبة الجامعات التونسية.

    الشباب سئم من المنظومة الحاكمة والأحزاب

    الانتخابات الرئياسية في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    انتخابات الرئاسة تستحوذ على اهتمام التونسيين وتصرف نظرهم عن التشريعيات
    يرى عصام أن إقبال الشباب على المشاركة في الحياة السياسية في تونس سيساهم في تشبيب النخبة السياسية  و تغيير العقلية السياسية الكلاسيكية القائمة داخل المجتمع التونسي و سيمنح الشباب فرصة في أن يكون أكثر التصاقا بواقعه خاصة في ما يتعلق بالتشغيل و القضاء على البطالة.

    ودعا السلامي الوجوه الشبابية المترشحة  على رأس القائمات إلى الوحدة والالتفاف حول جملة من الرؤى و التصورات التي من شأنها دحض السائد و إزالة الركود القائم اقتصاديا واجتماعيا بسبب سياسات الأحزاب والنخب السياسية المتهرمة...والثقة لا تتجدد إلا في شباب واع و مثقف.

    شباب فاعل..وقادر على التغيير

    لسعد الأسود المرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة حزب حركة الشعب بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد يرى في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الشباب قادر على تغيير المشهد السياسي في تونس بعد عزوفه عن المشاركة في الحياة السياسية خلال السنوات الأولى من ثورة 2011 إلى جانب اطلاعه مليا وعن كثب على متطلبات الحياة اليومية في البلاد من خلال رؤى وبرامج إصلاحية ترتكز أساسا على الاستثمار في القدرات و المؤهلات و الكفاءات التي يمتلكها الشباب في تونس".

    ويذهب لسعد الأسود في تحليله لظاهرة إقبال الشباب على الترشح  للانتخابات البرلمانية إلى أن السياسات المتبعة للحكومات المتعاقبة في فترة ما بعد الثورة بتونس كانت محبطة وأشعرت الشباب التونسي بالإقصاء من المشاركة في دوائر صنع القرار إلى جانب تفاقم البطالة  وتواصل التهميش خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد وهي كلها أسباب جعلت فئة كبيرة منه تبدي رغبة في الترشح للانتخابات التشريعية والوصول إلى البرلمان لتجسيد رؤاها وتصوراتها فيما يتعلق بفترة الحكم القادمة.

    ويضيف الأسود: "التجربة السياسية في تونس أثبتت أن الاستمرار في استخدام نفس الوسائل والآليات من خلال التعويل على كبار السن من الشخصيات السياسية لم يقدم الإضافة وهو ما يدفع إلى التجديد عن طريق التشبيب وتمثيل الشباب في السلطة".

    هيئة الانتخابات التونسية تعلن نتيجة الجولة الأولى
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    تونس: رفض جميع طعون الاستئناف في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
    الشاب عباس الطريفي يترأس القائمة الانتخابية المستقلة "المسؤولية الوطنية" بمحافظة القيروان يؤكد أن الشباب في تونس بات يحمل فكرا غير الفكر الكلاسيكي السائد وهو شباب طموح وناشط وحركي وقادر على تقديم رؤية إصلاحية جديدة و شاملة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

    يتابع الطريفي في حديثه لـ"سبوتنيك" مع تراكم التجربة السياسية خلال الثماني سنوات الأخيرة في تونس بات من الممكن الوصول إلى مراكز صنع القرار سوى عبر مقاعد البرلمان أو تقلد مناصب سياسية أخرى بمؤسسات الدولة تحتاج نفسا شبابيا جديدا يسعى إلى التطوير والتحسين والإلمام بمشاغل المجتمع خاصة أن الفئة الغالبة فيه هي فئة الشباب."

    المرحلة تقتضي التعويل على الطاقات الشابة

    عباس الطريفي مثل كثير من الشباب التونسي يعتبر أنه من الضروري التعويل على الطاقات الشابة و تفعيل دورها في الحياة السياسية كي لا تبقى مجرد شعارات عريضة ترفعها الأحزاب السياسية في تونس و لا تتجسد على أرض الواقع ..ثم إن وصول الشباب إلى مواقع صنع القرار سيعطي فاعلية واستمرارية لمؤسسات الدولة بتراكم الخبرة عبر السنين وبالتالي تطوير الكفاءات.

    ثم إن الثورة التي أشعل فتيلها الشاب محمد البوعزيزي و عرفت حراكا اجتماعيا واسعا يقوده الشباب في مختلف المناطق والجهات كانت المطالب الرئيسية فيها شغل وحرية وكرامة وطنية تلك لم تتجسد إلى اليوم ومع رجوع الشباب إلى الواجهة السياسية سيتواصل النفس الثوري وتتعدل البوصلة في تونس.

    ويتنافس في الانتخابات التشريعية التي ستقام يوم الأحد 6 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة بكافة محافظات البلاد.

    انظر أيضا:

    انتخابات الرئاسة تستحوذ على اهتمام التونسيين وتصرف نظرهم عن التشريعيات
    هيئة الانتخابات في تونس ترفض تأجيل الانتخابات الرئاسية
    الكلمات الدلالية:
    تشكيل الحكومة, البرلمانيون, الانتخابات التشريعية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر غروس دوميستيك بروداكت (Gross Domestic Product)، للعرض فقط دون الشراء!، للفنان البريطاني بانكسي في لندن، 1 أكتوبر 2019
    متجر بأبواب مغلقة...إبداع بانكسي الجديد في لندن
    مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لاجئو الركبان لا يريدون الإخلاء
    مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لاجئو الركبان لا يريدون الإخلاء
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك