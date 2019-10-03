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16:51 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الجيش العربي السوري في إدلب

    الاتحاد الأوروبي يحذر من استئناف الاشتباكات في شمال شرقي سوريا

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم العربي
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    صرح ممثل المفوضية الأوروبية، كارلوس غورديويلا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يحذر من استئناف الاشتباكات في شمال شرقي سوريا، ما يمكن أن يقوض الجهود لاستقرار الوضع فيها.

    بروكسل – سبوتنيك. وقال غورديويلا للصحفيين "نحن نعلم بقلق تركيا في مجال أمن حدودها مع سوريا. في هذا السياق تتواصل المشاورات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة".

    قاعدة حميميم الروسية
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    وأشار المتحدث إلى أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يجب تفادي استئناف الاشتباكات المسلحة في شمال شرق سوريا، التي يمكن أن لا تؤدي إلى نزوح السكان فحسب، بل وإلى تقويض جهود التحالف الدولي والجهود المستمرة للاستقرار.

    واختتمت في أنقرة المحادثات التركية الأمريكية حول إحداث منطقة آمنة شمالي سوريا شرق نهر الفرات. وقد توصلت الدولتان إلى اتفاق حول إحداث مركز تنسيق العمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها في شمال سوريا. وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبدأ عملية ضد القوات الكردية التي تسيطر على تلك المنطقة في حال قامت الولايات المتحدة بتأخير عملية إنشاء المنطقة الآمنة.

    وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة السورية, اشتباكات, سوريا, الاتحاد الأوروبي
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