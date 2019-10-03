نقابة المعلمين الأردنية تعلن فك الإضراب استجابة لقرار المحكمة

وقال نديم إن "المجلس قرر أمس الأربعاء سحب قراره الصادر يوم 7-9، استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا"، مؤكدا، "قرار القضاء تمت الاستجابة له وانتهينا منه"، كما نقل موقع "عمون".

وأضاف أنه لا زال هناك قضايا مطلبية للمعلمين لم يستجب لها أحد، وشعور بالاستياء.

وبدأ المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف، لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.