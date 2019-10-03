شيوخ العشائر السورية في الأردن يتطلعون للعودة إلى الوطن

أكد أعضاء وفد مؤلف من شيوخ العشائر السورية المهاجرة إلى الأردن عزمهم على العودة إلى سوريا في القريب العاجل، جاء ذلك في بيان صدر عقب لقائهم مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور شفيق ديوب.

كما ذكروا في البيان أنهم اضطروا لمغادرة سوريا بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية التي خطفت وقتلت بعض أبنائهم ودمرت منازلهم مشددين على استعدادهم للعودة إلى بلدهم، كما نقلت وكالة "سانا".

من جهته أشار ديوب لأعضاء الوفد أن عودة المهجرين السوريين إلى الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة السورية وهي مستعدة لتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لعودتهم لافتا إلى عودة عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية.

كما أكد ديوب أن سوريا تبنى بسواعد أبنائها داعيا المهجرين السوريين إلى العودة للمساهمة في إعادة إعمار بلدهم مشيرا إلى أن سوريا لن تتخلى عن أبنائها وتعمل بجد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية الإرهابية عليها.

وكان الآلاف من المهجرين السوريين في مخيمات اللجوء في الأردن عادوا عبر معبر نصيب الحدودي إلى مدنهم وقراهم خلال الأشهر الماضية بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.