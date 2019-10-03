ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 27 على الأقل

أعلنت تقارير عالمية، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 27 شخصا على الأقل.

وأشارت وكالة "رويترز" نقلا عن الشرطة العراقية ومسعفون أن عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة، ارتفع إلى 27 شخصا على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قولها إنه سقط حتى الآن 23 قتيلا و1078 جريحا بينهم عناصر أمن، منذ بدء احتجاجات الثلاثاء.

كما أفاد مسؤول أمني في محافظة الديوانية للوكالة التركية إنه قتل متظاهر وعنصر أمن، وأصيب 37 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة.

في سياق متصل، أعلن مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق، مصطفى سعدون، استخدام الأجهزة الأمنية للرصاص الحي بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير في بغداد، ومقتل الناشط المدني، حسن المدني وزوجته، على يد مسلحين مجهولين في مدينة البصرة.

وقال السعدون في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في ساحة التحرير خطير... في بغداد لا زالت القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير".

وأشار السعدون إلى أن "مسلحين مجهولين اقتحموا مكاتب الناشط المدني حسن المدني، في البصرة وقاموا بقتله مع زوجته، وهناك معلومات بأنه من الناشطين البارزين خلال التظاهرات".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.