موقع: إحباط تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل

زعم موقع إلكتروني عبري أن السلطات الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب قطع أسلحة من لبنان إلى إسرائيل.

ادعى الموقع الإلكتروني الإخباري "0404" العبري، مساء اليوم، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية ممثلة في الجيش والشرطة أحبطت محاولة تهريب عشرات قطع أسلحة من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي.

הותר לפרסום: כוחותינו סיכלו הברחת עשרות אקדחים מלבנון לישראלhttps://t.co/DkiuzVsWMy — 0404 (@0404news) October 3, 2019

وذكر الموقع الإخباري أنه في ساعات الصباح الباكر، من الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت وحدة من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود المشتركة مع لبنان من اكتشاف حركة مشبوهة لرعاة غنم، إذ كان بحوزتهم كميات كبيرة من المسدسات.

وأفاد الموقع العبري بأن الشرطة الإسرائيلية ومعها الجيش تمكنا من إلقاء القبض على مشتبه عربي في الثلاثينيات من عمره، وبحوزته نحو 39 مسدسا من أنواع مختلفة.

وأوضح الموقع العبري أن الشرطة الإسرائيلية تواصل التحقيق في الواقعة، حيث أكدت أن التهم التي يقع تحت طائلتها المتهم العربي هي تهديد السلم والأمن الإسرائيليين.