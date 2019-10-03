تونس... هيئة الانتخابات تزور القروي في محبسه وطلب وحيد من المرشح الرئاسي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، أنها زارت المرشح الرئاسي، نبيل القروي في محبسه.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن وفدا من الهيئة، مكون من رئيس الهيئة نبيل بفون، ونائبه فاروق بوعسكر، زار القروي في السجن المدني بالمرناقية.

وأوضحت الهيئة أن اللقاء تمحور حول قيام القروي بحملته الانتخابية، على قدم المساواة مع منافسه، في إطار ضمان الهيئة نزاهة وتكافؤ الفرص بالانتخابات.

وأشارت إلى أن اللقاء كان بحضور مدير السجن المدني، بعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، عملا بالفصل عدد 35 من القانون عدد 52 من سنة 2001 المتعلق بنظام السجون.

وأكدت المصادر أن الهيئة كانت تبذل أقصى ما في وسعها لتمكين القروي من التخاطب مع الصحفيين والناخبين وإجراء حوارات ولقاءات صحفية من سجنه.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بافون، في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم"، إن اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس بالمترشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي، يندرج في اطار تكافئ الفرص بين المترشحين للرئاسية، وجاء كذلك بطلب من القروي شخصيا .

وتابع "اللقاء تناول الحديث عن الحملة الانتخابية وكيفية إجرائها، والقروي طالب بإجراء حملتة الانتخابية، سواء عن طريق لقاءات صحفية أو تلفزية".

وشدد بافون بأنهم كهيئة سيتقدمون بطلب للقضاء للترخيص له من أجل إجراء لقاء صحفي أو تلفزيوني في إطار الحملته الانتخابية الرئاسية وفقا لما تسمح به الإجراءات الإدارية للسجون .

ودعا نبيل بافون الجميع لتحمل مسؤولياتهم في صورة عدم تمكين نبيل القروي، من إجراء لقاء صحفي أو تلفزيوني .

وتابع قائلا "نحن اليوم في سابقة وواقعة لم يؤطرها القانون، والهيئة اجتهدت كفاية لتوفر حق نبيل القروي في القيام بحملته الانتخابية".

وكانت قوات الأمن التونسية قد ألقت القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، وأودعته في السجن بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ولم يتمكن نبيل القروي من الإشراف على حملته الانتخابية أو التصويت في الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي، لكنه تمكن من المرور إلى جولة الإعادة بنسبة 15.5% بعد منافسه قيس سعيد الذي تحصل على 19.5 من نسبة الأصوات.