ارتفاع عدد القتلى في مظاهرات العراق إلى 29 شخصا وأكثر من ألف مصاب

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق إلى 29 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من ألف مصاب.

بغداد - سبوتنيك. قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي لـ"سبوتنيك"، "ارتفع عدد الوفيات إلى 29 والإصابات إلى 1163، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق، بما فيهم 6 وفيات و80 مصابا من ذي قار".

وأضاف المتحدث "إن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا، والمفرج عنهم 209 آخرين" .

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بتجدد التظاهرات بأعداد قليلة رغم حظر التجوال في بعض المناطق وسط بغداد.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.