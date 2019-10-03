قادة الإمارات يعلقون على وصول هزاع المنصوري إلى الأرض بسلام

علق قادة الإمارات العربية المتحدة، على وصول رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى الأرض بسلام، بعد مهمة ناجحة في الفضاء.

فبارك ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإنجاز التاريخي بوصول المنصوري سالما إلى الأرض، مؤكدا "أننا ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول إلى المريخ".

وغرد عبر حساب على موقع "تويتر"، "الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.. نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ".

الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية..نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 3, 2019

كما أعرب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بوصول هزاع المنصوري، بعد أول رحلة لرائد عربي لمحطة الفضاء الدولية.

نحمد الله على وصول ابن الامارات هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية ... فخورين بالانجاز .. وفرحين بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها .. ومتفائلين بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء pic.twitter.com/rvaFiykcB6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2019

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نحمد الله على وصول ابن الإمارات هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية... فخورين بالإنجاز.. وفرحين بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها.. ومتفائلين بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء".

وأصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري غاغارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.