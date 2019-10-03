نقابة المعلمين الأردنية تهدد بإضراب جديد إذا لم تتحقق المطالب

أعلن الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، وقف إضراب المعلمين استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا، وسحب قرار الإضراب الصادر بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال نديم، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس النقابة "إذا لم تتحقق مطالب المعلمين حتى مساء السبت تكون الحكومة قرت إضرابا جديدا يبدأ يوم الأحد المقبل".

وأضاف أن هناك فرصة أمام الحكومة والكرة في ملعبها، مؤكدا أن النقابة ليست من عشاق الإضرابات وإنما للمعلمين حقوق لم يحصلوا عليها بعد، وفقا لموقع "عمون".

وبين أن التصعيد ليس في صالح أحد.

وبدأ المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف، لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.