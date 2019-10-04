الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق وعدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية مساء الخميس المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى دولة العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهاب المصدر بالمواطنين المواجدين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وارتفع أمس الخميس عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق إلى 29 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من ألف مصاب.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.