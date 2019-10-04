قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، المواطنين القطريين إلى التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وذلك بسبب المستجدات الطارئة في الشارع العراقي بعد اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

كما دعت الخارجية القطرية في بيان لها: "مغادرة القطريين دولة العراق فورا نظرا للتطورات التي يشهدها هذا البلد الشقيق".

وزارة الخارجية تدعو المواطنين القطريين لعدم السفر إلى العراقhttps://t.co/oVyb6b0M6d#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/dpNbvV0IHV — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) October 4, 2019

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.