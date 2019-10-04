مصر... مجلس الوزراء يصدر بيانا بشأن أنباء أثارت الجدل

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا بشأن ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات.

وقال المجلس في بيانه إن 10 شائعات جرى تداولها على نطاق واسع، في مقدمتها فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30 %، موضحةً أنه لم يطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة.

ونفى البيان ما أثير بشأن تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن معدلات الإصابة بالمرض في مصر من المعدلات العادية عالميا، بل إن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة.

وشدد البيان على عدم صحة إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي.

وأكدت الوزارة استمرارها في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، التي تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالي مليوني مستفيد بنهاية سبتمبر/أيلول 2019.

ولفتت إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء قد تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز، وعدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وإيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقال البيان إنه لا صحة لفرض غرامة 120 جنيها لكل متر تعدٍ على المجاري المائية ونهر النيل، ولا لزيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي، ولا لوقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة.

وناشدت المجلس وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات، لا تستند إلى أي حقائق.