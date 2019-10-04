جامعة تركية تفتح 3 كليات في شمال سوريا

قررت تركيا افتتاح ثلاث كليات تابعة لجامعة غازي عنتاب في شمال سوريا، في خطوة من شأنها تعزيز الوجود التركي في تلك المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن جامعة غازي عنتاب ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا وأخرى للتربية في عفرين وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب.

وتقع البلدات الثلاث في شمال غرب سوريا إلى الغرب من نهر الفرات وإلى الشمال من حلب في مناطق أرسلت إليها تركيا قوات مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

صرح ممثل المفوضية الأوروبية، كارلوس غورديويلا، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يحذر من استئناف الاشتباكات في شمال شرقي سوريا، ما يمكن أن يقوض الجهود لاستقرار الوضع فيها.

وقال غورديويلا للصحفيين: "نحن نعلم بقلق تركيا في مجال أمن حدودها مع سوريا. في هذا السياق تتواصل المشاورات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة".

وأشار المتحدث إلى أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يجب تفادي استئناف الاشتباكات المسلحة في شمال شرق سوريا، التي يمكن أن لا تؤدي إلى نزوح السكان فحسب، بل وإلى تقويض جهود التحالف الدولي والجهود المستمرة للاستقرار.

واختتمت في أنقرة المحادثات التركية الأمريكية حول إحداث منطقة آمنة شمالي سوريا شرق نهر الفرات، وتوصلت الدولتان إلى اتفاق حول إحداث مركز تنسيق العمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها في شمال سوريا.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستبدأ عملية ضد القوات الكردية التي تسيطر على تلك المنطقة في حال قامت الولايات المتحدة بتأخير عملية إنشاء المنطقة الآمنة.