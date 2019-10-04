محاولة انتحار فاشلة داخل المترو بمحطة "المعدومين" في الجزائر

أصيب شخص بجروح، مساء أمس الخميس، عندما ألقى بنفسه على سكك الوصول للمترو على مستوى محطة المعدومين ببلدية حسين داي بالعاصمة الجزائر، وتسبب الحادث في توقف جزئي لحركة سير المترو.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن "حادثا خطيرا وقع لمسافر ألقى بنفسه لدى اقتراب عربة المترو اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 على الساعة 45: 19 (بالتوقيت المحلي) على مستوى محطة المعدومين تسبب في توقف جزئي لحركة سير المترو".

وحسب نفس البيان، فإن "عناصر الحماية المدنية نقلوا الجريح على وجه السرعة إلى المستشفى"، مضيفا أن "فعالية ويقظة السائق سمحتا بتفادي وقوع مأساة".

وأضافت الشركة أن "التنسيق بين عمال الشركة المستغلة لمترو الجزائر ومؤسسة مترو الجزائر ووحدة شرطة مترو الجزائر والحماية المدنية سمح بتكفل سريع وفعال".

وقد استؤنفت حركة سير المترو بشكل طبيعي على مجمل الخط 1 لمترو الجزائر على الساعة 25: 21 (بالتوقيت المحلي).