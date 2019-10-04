تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول المصري محمد علي في إسبانيا

وكتب ل الشيخ ساخرًا عبر حسابه على فيسبوك: "يقولك في مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن".

وتابع: "بصفتي مالك لناد في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرًا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في أحد المقاطع في اليوتيوب وفيسبوك، قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا"، مختتمًا: "يا رب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي".

وفي الأسابيع الأخيرة، تداولت حسابات بمواقع التواصل، على نطاق واسع، فيديوهات صورها محمد علي، دعا فيها إلى تظاهرات ضد النظام المصري، ولم يقدم أي دليل على مزاعمه حول إهدار النظام المصري ملايين الجنيهات، بعدما غادر منذ شهور إلى إسبانيا.

ويتمتع تركي آل الشيخ بشهرة داخل المجتمع المصري، منذ كان يملك أحد الأندية المصرية "بيراميدز"، قبل أن يبيعه ليشتري نادي "ألميريا" الإسباني.