القاهرة تستعد لافتتاح المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير

يستعد المعرض والمنتدى التجاري للأسـبوع الصناعي الكبير للافتتاح في العاصمة المصرية القاهرة في مركز مصر للمعارض الدولية الجديد في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2019.

ويشارك في هذه الفعالية أكثر من 110 شـركات صناعية بدعم مباشر من قبل وزارة الصناعة والتجارة في روسيا ووزارة الصناعة والتجارة في مصر حيث يقام لمدة يومين في قاعة مساحتها الإجمالية تفوق 5000 متر مربع.

ويهدف الأسـبوع الصناعي الكبير إلى أن يصبح نقطة دخول للشركات الصناعية الدولية إلى أسواق شمال ووسط إفريقيا.

كما يعد الأســبوع الصناعي الكبير فعالية معاملات الشـركات دولية هامة مع منصة مفتوحة لفرص الاستثمار والتصنيع في إفريقيا.

أما الحدث الرئيسي لبرنامج الأعمال هو المنتدى الصناعي الأفريقي فسـيشـمل حديث، عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة في مصر ووزير الصناعة والتجارة في روسيا؛ دينيس مانتوروف، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وكبار المديرين لكبرى الشـــــركات الأوروبية والآسيوية، محمد زكي السويدي، ومن أهم المواضيع التي سيتم التطرق إليها هي: "إفريقيا: منطقة صناعية متقدمة" ، "منتدى موردي مشروع الضبعة النووي" ، "الأتمتة والروبوتات" و"الاسـتثمار في إفريقيا" و"صناعة النقل: التمركز والتخصص".

وسـيشـمل المعرض الشـركات الصناعية العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة من روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين وجهات أخرى تقدم تقنياتها ومنتجاتها للجمهور الدولي والمشــــــترين المحترفين من إفريقيا والشـرق الأوسـط.

أما الأقســــــام الرئيسـية للمعرض التجاري فسيتضمن قسم لمعدات الطاقة والطاقة النووية والتقنيات الزراعية وصناعة النقل والتشـغيل الآلي وبناء الآلات.

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