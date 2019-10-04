بارزاني: تصعيد أوضاع العراق والمنطقة ليس من مصلحة أحد

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تصعيد أوضاع البلاد والمنطقة ليس من مصلحة أحد.

وقال بارزاني خلال استقباله في مكتبه، أمس الخميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور تامي بولدوين والوفد المرافق لها بحضور القنصل الأمريكي في أربيل ستيفن فيغن "إن الحوارات متواصلة، وثمة تفهم جيد من رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي للمحاور التي هي في طور التباحث والتفاوض"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أنه "جرى في الاجتماع، بحث سير المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات العراقية والإقليمية، وأكد بارزاني أن تصعيد الأوضاع في العراق والمنطقة ليس من مصلحة أحد.

وإلى جانب مناقشة أوضاع النازحين في الإقليم، تناول رئيس الحكومة في اجتماعه مع الوفد الأمريكي تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي في بعض مناطق العراق، وجدد تحذيره من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا قويا وجديا مما يحتم تضافر الجهود لردعه.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.