حدث "غير مسبوق" للمرأة السعودية مساء اليوم

تشهد المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، حدثا غير مسبوق يتعلق بالمرأة السعودية، وهو انطلاق أول دوري نسائي بكرة القدم.

ينطلق الدوري النسائي من مدينة جدة، تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي، هيثم العمري، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونقلت الصحيفة عن العمري أن "الدوري سينطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، إذ ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس"، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.

انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم#عكاظ

https://t.co/B1Xy8MqkyQ — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) October 4, 2019

وتستمر مواجهات الدوري حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبحسب لائحة البطولة، تلعب في كل جولة 3 مباريات، إذ سيلتقي اليوم فريقا جدة ويف، وكينغ يونايتد، الساعة 7 مساء.

بينما تنطلق المباراة الثانية، الساعة (8:20)، وستجمع الليث الأبيض وجدة إيغيلز.

أما المواجهة الثالثة الأخيرة من الجولة الأولى، فستكون بين نادي ستورم ونادي مراس، الساعة (9:40)، وستقام مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب.

وتضم البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقما طبيا نسائيا وفريق تنظيم مكون من "دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل".

يشار إلى أن السودان شهد الاثنين الماضي، إقامة أول مباراة نسائية على أرضه، في خطوة أدانتها هيئة علماء السودان، واتهمت بسببها "قوى الحرية والتغيير" بالسعي إلى علمنة الدولة السودانية.