مصدر أمني: ضبط مسلحين إيرانيين حاولوا التسلل إلى العراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن ضبطت مسلحين إيرانيين، حاولوا التسلل إلى العراق.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر محلي، بأن القوات الأمنية ضبطت مسلحين إيرانيين، حاولوا المرور من نقطة أمنية، شمالي البلاد.

وقال المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، إن القوات العراقية ضبطت عناصر مسلحة إيرانية الجنسية، حاولوا المرور، مساء أمس، من النقطة الأمنية لقضاء بلد، جنوبي محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وألمح المصدر إلى أن السفير الإيراني لدى العراق، وصل إلى قضاء بلد، وسط طيران مكثف وتشدد أمني واسع النطاق.

وأشارت مراسلة "سبوتنيك" في العراق إلى أن المتظاهرين في بغداد، تمكنوا قبل يومين، من الإمساك بأحد العناصر الذين يطلق عليهم "المندسين"، الذين يقومون بضرب المتظاهرين والقوات الأمنية معا، وعند التحدث معه تكلم باللغة "الفارسية".

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.