يهدد عرش القطط والكلاب... حيوان غير متوقع يلقى ترحيبا داخل البيوت المصرية

بعدما كان يحمل صورة مخيفة في الأذهان لسنوات طويلة، صار حيوان النمس يتمتع بشعبية داخل البيوت المصرية، بل إن تجارته أصبحت رائجة خلال الفترة الحالية، ليصبح منافسا قويا للقطط والكلاب.

وبخلاف عشقة للهو، فإن من المميزات الهامة للنمس، هو امتلاكه مهارة التخلص من الحشرات والقوارض والثعابين، كما أكد فارس الفيشاوي، صاحب مزرعة لتربية الطيور والزواحف والحيوانات، بحسب "بوابة الأهرام".

قال الفيشاوي "غالبية الناس يخافون من النمس، ولا يعلمون أنه حيوان يمكن تربيته بكل سهولة في البيوت، وأن تجارته أصبحت رائجة خلال الفترة الحالية، وزاد الإقبال على تربيته من قبل عشاق الحيوانات".

ولقت إلى إمكانية استئناس النمس بكل سهولة، متوقعا أن يكون المنافس الأقوى للقطط والكلاب في المستقبل القريب جدا.

وأضاف "يفضل تربية النمس منذ الصغر، ليتألف على بيته ويعتاد على كل من حوله"، مشيرا إلى أنه يمكن تربيته مع الحيوانات الأليفة الأخرى، وأنه قد يكون صديقا حميما لها ولمن يقوم بتربيتها، إذ إنها تعشق اللعب واللهو طوال الوقت، موضحا أنها تتغذى داخل البيوت على الطعام الجاف، كما أنها تعشق طعام البيت، بخلاف أنها تتغذى أيضا على الحشرات والقوارض والثعابين.

وعن أسعار بيع النمس، أشار فارس الفيشاوي إلى أنها تتراوح ما بين 500 و3 آلاف جنيه، وذلك وفقا لعمره وتدريبه ودرجة استئناسه التي يتميز بها.

What do you call the plural of mongoose? 🤔



Did you know that the dwarf mongoose is the smallest carnivore in Africa? When we talk of 'twitter', that's one of the vocal ways in which they communicate with one another.



📸 by Dai Watakabe pic.twitter.com/wSUlwmc2WK — KWS (@kwskenya) September 24, 2019

ونوه إلى أن النمس يفضل العيش في الغابات والأدغال وقرب المستنقعات، وحذر من تربيته قرب الطيور والفواكه لأنه يعشق تناولها.

أما بالنسبة لدورة حياة النمس، فأوضح الفيشاوي أنه يعيش ما بين 12 و20 عاما، داخل مجموعات تضم عددا من الإناث وذكر واحد، وأن شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب هما موسم التزواج، وأن فترة الحمل تكون بعد مضي نحو 10 أو 11 أسبوعا تقريبا، وتتراوح أعداد المولودين الجدد ما بين 2 و4 صغار.

واختتم فارس الفيشاوي تصريحاته بأن النمس المصري يتوافر بكميات كبيرة وليس مهددا بالانقراض بخلاف أنواع أخرى منه حول العالم.