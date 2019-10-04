الرئيس التونسي المؤقت: إبقاء نبيل القروي في السجن يضر بمصداقية الانتخابات

قال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، إن قرار إبقاء رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي في السجن يمس صورة تونس في الخارج ومصداقية الانتخابات.

وشدّد الناصر في خطاب ألقاه اليوم، قبل انطلاق الاقتراع للانتخابات التشريعية غدًا، على أنّ ”ملف بقاء نبيل القروي في السجن أمر مقلق ومحل استفسار داخليًا وخارجيًا“، معتبرًا أنّ ”هذا الوضع غريب، وله تداعيات سلبية على المسار الديمقراطي في تونس“.

وأضاف الناصر "هذا الوضع كان محل اهتمام من طرف رئيس الدولة وقمت شخصيا بالاتصال ببعض الأطراف نظرا لأهمية الموضوع وتداعيته على مصداقية الانتخابات وعلى المسار الانتخابي وقمت باتصالات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات وكان الموضوع كيف يمكن أن نتجاوز الصعوبة الموجودة بين قرار قضائي يقتضي بقاء المترشح في السجن وفي المقابل شفافية الانتخابات التي تقتضي بأن تكون حظوظ المتنافسين متساوية."

وأضاف أنّ ”تونس لها رجال ونساء وشباب قادرون على إخراجها من أزمتها“، منبّهًا إلى ”ضرورة عدم الانحراف بالخطاب السياسي في الحملات الانتخابية “، معتبرًا أن ”الحملات يجب أن تكون مساحة للتنافس على الفوز بالمقاعد في البرلمان، وأن المتنافسين ليسوا أعداء“.

كما طالب الناصر في خطابه، الشعب التونسي بالمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن المترشح للدور الثاني لرئاسيات تونس، نبيل القروي، تم اعتقاله في 23 آب/أغسطس 2019، في قضايا تتعلق بتبييض للأموال وتهرب ضريبي.